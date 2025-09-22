Верховный суд может переехать на Тучков буян во второй половине 2027 года

Переезд Верховного суда РФ в Петербург может состояться во второй половине 2027 года, сообщил 22 сентября "Деловой Петербург" со ссылкой на и. о. председателя Верховного суда РФ Юрия Иваненко. Об этом он рассказал изданию на XIII Международном юридическом форуме стран АТР.

"Вы сами знаете, как обстоят дела со строительством нашего комплекса в Петербурге, сроки уже переносились. Поэтому с учётом текущей ситуации мы надеемся, что это может произойти ориентировочно в 2027-2028 годах. Самое ранее — во второй половине 2027 года", — приводит слова Иваненко издание.

Напомним, на территории Тучкова буяна возведут здание Верховного суда и его судебного департамента. Также на территории появится Дворец танца Бориса Эйфмана.

Перенести Высший арбитражный суд, Верховный суд и Судебный департамент при Верховном суде из Москвы в Петербург предложил президент России Владимир Путин ещё в 2012 году. Тучков буян в качестве места для строительства был выбран в 2016 году. Тогда ожидалось, что работы завершатся к концу 2020 года, однако сроки неоднократно переносили.

При этом в 2019 году власти предложили разбить на Тучковом буяне парк, а в 2022 году появилась документация, согласно которой жильё для судей должны были возвести на Большеохтинском проспекте. Однако позднее было решено оставить участок под строительство судебного квартала. В начале 2023 года срок окончания его возведения перенесли с 2024 на 2028 год.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру