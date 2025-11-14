Силовики провели рейд по поимке нелегалов с помощью дрона

Во Всеволожском районе Ленобласти полиция устроила рейд с использованием дрона для поиска нелегальных мигрантов в поселке имени Морозова, сообщили 14 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Всего проверены документы у 307 человек, среди них 58 иностранцев. Десять нарушителей привлечены к ответственности по статье о нарушении иностранцами или лицами без гражданства правил въезда в Россию (ст. 18.8 КоАП).

Как сообщили в полиции, на территории угольного завода обнаружены двое мигрантов-нелегалов с поддельными патентами. Иностранцы заявили, что получили документы через посредников. Теперь их ожидает выдворение из страны, а правоохранители устанавливают источник выдачи фиктивных бумаг.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции осмотрели 167 транспортных средств и выявили нарушения ПДД. В числе остановленных оказался охотник на автомобиле Land Cruiser с заряженным карабином.

В операции участвовали несколько подразделений: миграционная служба, сотрудники Госавтоинспекции и спецполк, обеспечивавший силовую поддержку. Как сообщили в ведомстве, за день силовики проверили 140 адресов, включая пять производственных объектов. Особое внимание уделили промышленной зоне.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что Смольный планирует продлить на 2026 год действие запрета на трудоустройство мигрантов таксистами и курьерами. Ограничения не распространяются на граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, приехавших в Петербург.

Кирилл Дудров / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)