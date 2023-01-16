Строительство судебного квартала отодвинули на 2028 год

В Петербурге перенесли с 2024 года на 2028 год срок окончания строительства квартала для размещения Верховного суда, его судебного департамента и дворца танцев Бориса Эйфмана, известил 16 января РБК со ссылкой на сведения из утвержденной в декабре 2022 года Федеральной адресной инвестиционной программы.

Контракт с подрядчиком работ ФГУП "Ремонтно-строительное управление" (РСУ) был продлен на год, до конца 2025 года. Об этом говорится в допсоглашении между компанией и администрацией президента, подписанном 27 декабря 2022 года, указало издание. Общая сумма контракта составляет 35,7 миллиарда рублей, из которых 14 миллиардов рублей уже выделено. При этом на период 2023-2024 годов на исполнение контракта не заложено никаких средств. Как полагает РБК, это может быть определено позднее.

В 2022 году на отданной под строительство территории шли инженерно-геологические изыскания по проекту. Также в это время изменилась документация, что подразумевало перенос места строительства жилья для судей на Большеохтинский проспект. В конце прошлого года Ремонтно-строительное управление заказало госэкспертизу нового проекта. Среди прочего ожидается проверка его сметной стоимости, что может повлечь ее дальнейшее изменение.

Место для строительства судебного квартала на Тучковом буяне было определено в 2016 году, работы планировалось завершить к концу 2020 года, однако сроки неоднократно переносились. В 2019 году власти выступили с идеей разбить на участке парк, ему даже выбрали название. Однако позже появилась информация о том, что территорию все же отдадут под здания для Верховного суда. При этом губернатор Александр Беглов отрицал отказ от создания парка.