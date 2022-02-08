Беглов ответил на вопросы о "Тучкове буяне" и "саде на Неве"

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил ответ на обращение депутата ЗакСа от "Яблока" Бориса Вишневского по поводу планов строительства Судебного квартала, судьбы проекта парка "Тучков буян" на Ватном острове и возможности возврата "сада на Неве" в охранный перечень.

По словам главы города, в Смольном не отказываются от идеи появления "Тучкова буяна". С обещанием новой зеленой зоны на Ватном острове Беглов шел на выборы губернатора в 2019 году. Однако позже стало известно, что там же должно появиться жилье для судей Верховного суда, который планируется перевезти в Петербурге.

"Решение об отмене создания общедоступного парка на Участке не принималось", - заявил Беглов.

У Вишневского после этого ответа возникли новые вопросы.

"Президентская администрация 29.12.2021 заключила контракт на строительство на Ватном острове зданий "Судебного квартала". Весь 2021 год ведется строительство: площадка уже залита бетоном и формируются фундаменты. Оно что, ведется вообще без проектной документации? Или в документации нет раздела "Благоустройство территории"? Какой "общедоступный парк" может быть на бетоне — непонятно", - удивился депутат.

Также губернатор высказался о будущем так называемого "сада на Неве", зеленого участка у Арсенальной набережной, где жилье для судей планировали возводить изначально. В 2019 году голосами депутатов "Единой России" эту территорию вывели из перечня зон зеленых насаждений общего пользования, разрешив там строительство. После переноса проекта "Судебного квартала" местные жители просят вернуть участку защитный статус.

Беглов на вопрос о возможности возврата ответил, что сначала должна пройти инвентаризация. Он напомнил также, что заинтересованное лицо может инициировать включение участка в перечень ЗНОП. Накануне о внесении в ЗакС соответствующей инициативы заявила фракция "Яблоко".