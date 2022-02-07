Вишневский и Шишлов предлагают вернуть "Сад на Неве" в перечень ЗНОП

Депутаты Заксобрания Петербурга от фракции "Яблоко" Борис Вишневский и Александр Шишлов предложили включить "Сад на Неве", где ранее планировалось возвести "судебный квартал", обратно в перечень ЗНОП.

Отметим, что обозначенную зелёную зону, которая расположена на Смольной набережной, исключили из ЗНОП ради строительства на её месте комплекса зданий Верховного суда РФ, который должен переехать в Северную столицу.

"Теперь понятно, что никакого "судебного квартала" там не будет, и необходимо возвратить сад в ЗНОП. Тем более, что обеспеченность Центрального района территориями зелёных насаждений по-прежнему ниже норматива, необходимо восстановить охранный статус этой территории", - приводит пресс-служба "Яблока" комментарий Вишневского.

Напомним, что "Сад на Неве", который имеет площадь 3 га, был несколько раз включён и исключен из перечня ЗНОП. В "нулевых" его выводили из-под действия закона ради строительства Орловского тоннеля, однако проект так и не увидел свет, в связи с чем в 2015 году сад вернулся в ЗНОП.

Позднее, в 2017-м, зелёную зону вновь сняли с учёта, планируя возвести на её месте Музей обороны и блокады Ленинграда. Впрочем, и этот проект так и не был реализован, и как итог - в феврале 2019 года сад вновь попал в перечень ЗНОП. Однако уже в октябре 2019-го его вновь вывели из-под действия закона.