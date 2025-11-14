Зарплату Беглова приведут в соответствие с вице-премьерской

Губернатор Петербурга Александр Беглов с 2026 года начнет по-новому получать заработную плату. Законопроект появился 14 ноября на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы. Порядок выплат хотят привести в соответствие с апрельским указом президента Владимира Путина, приравнивающим зарплаты губернаторов к вице-премьерским.

Поправки вносятся в действующий закон "О губернаторе Санкт-Петербурга". В соответствии с ними со следующего года градоначальнику будут положены ежемесячное денежное вознаграждение, а также ежемесячное и ежеквартальное денежное поощрение.

Финансировать расходы на обеспечение работы губернатора планируют за счет как федерального, так и регионального бюджета. Сейчас его труд оплачивается строго из городской казны.

По существующим правилам, губернатору положены должностной оклад в размере 72 расчетных единиц, а также ежемесячные и иные дополнительные выплаты. В 2025 году размер расчетной единицы, используемой для исчисления зарплаты чиновникам и депутатам, составляет в Петербурге 1 905 рублей. Представленный Смольным законопроект отменяет дополнительные выплаты и надбавки, положенные градоначальнику. При этом останется в силе положение о возможности иных выплат главе города, не входящих в состав его денежного вознаграждения.

"Выплата денежного вознаграждения губернатору Санкт-Петербурга осуществляется в размере и порядке, предусмотренных указом президента Российской Федерации", — говорится в тексте законопроекта.

Указ, о котором идет речь, был подписан президентом еще 1 апреля. В соответствии с документом, денежное вознаграждение главам регионов с начала следующего года будет соответствовать тому, которое положено заместителям председателя правительства России. Выплатами будет заниматься Управление делами президента.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру