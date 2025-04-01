Путин приравнял зарплаты глав регионов к вице-премьерским

Заработная плата глав регионов в России с начала 2026 года станет равной зарплате федеральных вице-премьеров, следует из указа президента Владимира Путина. Документ опубликован 1 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, высшие должностные лица субъектов будут получать денежное вознаграждение "в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства Российской Федерации". Под вознаграждением здесь понимается "ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение".

Обязанность по выплатам губернаторам возлагается на Управление делами президента. Финансирование планируется выполнять из средств федерального бюджета, предусмотренных на эти цели. Кабмин должен будет обеспечить финансирование расходов в связи с исполнением указа.

В Петербурге вопрос денежного вознаграждения главы города регулируется положениями закона о губернаторе. С 1 января 2025 года должностной оклад градоначальника составляет 72 расчетные единицы, величина расчетной единицы равняется 1 905 рублям. Кроме оклада, вознаграждение губернатора также формируется из ежемесячных и дополнительных выплат. К числу последних относятся ежемесячная надбавка за выслугу лет и за особые условия работы, процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими гостайну, ежемесячное денежное поощрение и единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Законодательного собрания