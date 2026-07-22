В Кронштадте установили новые бетонные укрытия от БПЛА

Власти Кронштадта продолжили работы по установке специальных бетонных укрытий для защиты жителей в случае атаки беспилотников, об этом сообщили 22 июля в социальных сетях администрации района.

Укрытия устанавливают возле остановок общественного транспорта, а также в парках и скверах. Первые конструкции появились в городе в июне. В июле новые укрытия установили, в частности, возле Петровского парка и в 19-м микрорайоне.

Объекты сертифицированы и находятся в зоне видеонаблюдения системы "Безопасный город".

В администрации отдельно попросили горожан не мусорить в укрытиях и использовать их по назначению.

Массивные бетонные блоки с надписью "Укрытие" появились на улицах Кронштадта 19 июня. Их установили на Якорной площади, на улице Зосимова и возле автобусной остановки на пересечении улицы Литке и Кронштадтского шоссе.

В конце того же месяца Смольный сообщил, что не планирует ставить убежища по примеру Кронштадта в других районах города. В пресс-службе уточнили, что для таких целей в других районах предполагается использовать бомбоубежища, паркинги, станции метро, цокольные этажи зданий.

Прошедшим утром в небе над Ленобластью сбили девять беспилотников. На фоне атак аэропорт Пулково осуществлял прием и отправку рейсов по согласованию.

Алиса Ремнева / Фото: Администрация Кронштадтского района