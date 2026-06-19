В Кронштадте появились бетонные укрытия от налетов БПЛА

На территории Кронштадта приступили к установке бетонных укрытий от налетов БПЛА, сообщила 19 июня районная администрация. В релизе перечислены четыре адреса, по которым установлены защитные сооружения.

Сертифицированные укрытия устанавливают на Якорной площади, в общественном пространстве на Кронштадтском шоссе, 5/9, на улице Зосимова у сквера "Инчхон", а также на участке у автобусной остановки на пересечении улицы Литке и Кронштадтского шоссе. В администрации предупредили, что в скором времени опубликуют перечень адресов помещений, в которых можно будет укрыться во время атаки беспилотников.

"Укрытия устанавливаются в зоне видеонаблюдения "Безопасный город", просьба не мусорить и использовать объекты по назначению!" — отдельно предупредили чиновники.

В ходе атаки БПЛА жителям рекомендовано оставаться в помещениях с несущими стенами и не приближаться к окнам. Тем, кто находится на улице, в такой ситуации следует спрятаться в ближайшем безопасном помещении.

Двумя неделями ранее, 6 июня, был досрочно отменен фестиваль "Паруса Кронштадта" из-за соображений безопасности. Перед этим Петербург подвергся атаке беспилотников. Другую атаку Кронштадт пережил за два дня до этого.

Андрей Казарлыга / Фото: Администрация Кронштадтского района