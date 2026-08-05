Гуришев представил нового прокурора Выборгского района Егорова

Прокурор Петербурга Андрей Гуришев представил коллективу прокуратуры Выборгского района нового районного прокурора, старшего советника юстиции Максима Егорова, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 5 августа. На мероприятии присутствовали глава Выборгского района Виктор Полунин и руководители правоохранительных органов района.

Гуришев поручил Егорову внимательно относиться к обращениям горожан и добиваться восстановления прав россиян. Он также привел анализ состояния преступности в Выборгском районе.

Егоров работает в органах прокуратуры с 2011 года. До назначения на должность прокурора Выборгского района руководил управлением по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ленинградской области.

Ранее прокуратуру Выборгского района возглавлял Алексей Волков. В период с 2018 по 2022 год эту должность занимал Павел Данилов. Сейчас он работает на посту первого заместителя прокурора Ленинградской области.

Это не первое сообщение о кадровых перестановках в органах прокуратуры Петербурга за последнее время. В июле президент Владимир Путин выдвинул первого зампрокурора Северной столицы Виктора Винецкого на должность прокурора Краснодарского края. Кандидатуру Винецкого рассмотрели в Совете Федерации. Должность нового прокурора Кубани он занял в конце июля.

Дарья Нехорошева / Фото: Прокуратура Петербурга