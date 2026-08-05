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Новости 5 августа 2026, 20:03

Гуришев представил нового прокурора Выборгского района Егорова

фото ЗакС политика Гуришев представил нового прокурора Выборгского района Егорова

Прокурор Петербурга Андрей Гуришев представил коллективу прокуратуры Выборгского района нового районного прокурора, старшего советника юстиции Максима Егорова, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 5 августа. На мероприятии присутствовали глава Выборгского района Виктор Полунин и руководители правоохранительных органов района. 

Гуришев поручил Егорову внимательно относиться к обращениям горожан и добиваться восстановления прав россиян. Он также привел анализ состояния преступности в Выборгском районе.

Егоров работает в органах прокуратуры с 2011 года. До назначения на должность прокурора Выборгского района руководил управлением по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ленинградской области.

Ранее прокуратуру Выборгского района возглавлял Алексей Волков. В период с 2018 по 2022 год эту должность занимал Павел Данилов. Сейчас он работает на посту первого заместителя прокурора Ленинградской области. 

Это не первое сообщение о кадровых перестановках в органах прокуратуры Петербурга за последнее время. В июле президент Владимир Путин выдвинул первого зампрокурора Северной столицы Виктора Винецкого на должность прокурора Краснодарского края. Кандидатуру Винецкого рассмотрели в Совете Федерации. Должность нового прокурора Кубани он занял в конце июля. 

Дарья Нехорошева / Фото: Прокуратура Петербурга


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