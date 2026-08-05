Суд в Москве рассмотрит апелляцию на арест блогера Ремесло через три недели

Московский городской суд 26 августа рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов Сергея Бадамшина и Анри Цискаришвили на решение Басманного районного суда о заключении под стражу петербургского блогера и юриста Ильи Ремесла, сообщил Бадамшин в соцсетях. Адвокат пояснил, что заседание назначили после проведения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы Ремесла, потому что юрист-блогер пожелал лично на нем присутствовать.

Сейчас Ремесло находится в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. Сербского. В середине июля Басманный районный суд арестовал фигуранта до 16 сентября.

В марте 2026 года Ремесло негативно высказался о президенте Владимире Путине и о руководстве страны. После этого юриста-блогера поместили в психиатрическую больницу № 3 имени Ивана Скворцова-Степанова по неизвестным причинам. В стационаре он находился месяц. После выхода из лечебницы Ремесло заявил, что не жалеет о сказанном.

В июле 2026 года Ремесло задержали в Петербурге в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК). Для избрания меры пресечения блогера доставили в Москву, где Басманный районный суд арестовал его.

Стационарную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу Ремеслу назначил следователь. Если специалисты признают блогера невменяемым в момент совершения преступления, то вместо ареста его отправят на принудительное лечение.

По статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК) предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет. Дополнительно суд может запретить занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Сейчас Ремесло 42 года. До марта 2026 года его считали провластным блогером. С 2017 по 2023 год он состоял в Общественной палате. Свою известность Ремесло получил благодаря критике оппозиционера Алексея Навального*.

*Алексей Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру