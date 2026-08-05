В Петербурге по подозрению в убийстве задержан экс-правоохранитель

Силовики задержали бывшего сотрудника правоохранительных органов, подозреваемого в совершении убийства в Петербурге, сообщили в пресс-службе Следственного комитета 5 августа. Инцидент произошел в марте 2024 года, заявили в ведомстве. Подозреваемого задержали по месту проживания в Таганроге.

По версии следствия, у фигуранта возник умысел на совершение убийства из-за личной неприязни к потерпевшему. Подозреваемый якобы пригласил знакомого к себе в квартиру на проспекте Луначарского для распития алкоголя. Затем фигурант позвал пострадавшего в ванную комнату и нанес ему смертельные ранения. Злоумышленник вывез тело убитого из квартиры и спрятал, сообщили следователи.

"В ходе следствия также установлено, что подозреваемый, ранее являясь сотрудником правоохранительного органа, обладал необходимыми познаниями для сокрытия следов совершенного преступления", - заявили в пресс-службе ведомства.

По данным "Фонтанки", задержанный около 10 лет назад работал в органах прокуратуры Мурманской области. Его доставят в следственный отдел по Центральному району для проведения следственных действий. Силовики также устанавливают, где находится тело потерпевшего.

В июле прокуратура запросила четыре года колонии для бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия (ст. 286 УК). Как установили следователи, фигурант осенью 2024 года в ходе конфликта в магазине ударил владельца торговой точки. У пострадавшего обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру