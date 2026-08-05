В Ленобласти на форум о безопасности собираются потратить до 19,8 млн рублей

На проведение форума "Территория БезОпасности" в Ленинградской области собираются потратить до 19,8 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок. Мероприятие планируют провести на территории Приозерского муниципального района региона с 7 по 11 октября 2026 года. Закупку разместил комитет государственного заказа Ленинградской области.

Предполагается, что в мероприятии будут участвовать 300 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Судя по опубликованным документам, форум хотят провести с целью формирования у участников навыков цифровой гигиены, организации взаимодействия молодежи с органами власти и укрепления духовно-нравственных ценностей и идей служения Отечеству "как основы идентичности молодежных сообществ".

Больше всего средств собираются потратить на питание и проживание некоторых участников форума. Всего победителю конкурса предстоит обеспечить проживание 190 участников мероприятия, следует из документации.

Программа форума может включить экскурсии, ярмарку местных производителей, ярмарку вакансий, а также мероприятия для иностранных гостей. Кроме того, для участников планируют провести мастер-класс по работе на 3D-принтере, панельные дискуссии и лекции. Еще молодым людям хотят подарить шоперы, блокноты и футболки.

Ранее местная администрация МО "Поселок Понтонный" объявляла конкурс на проведение Дня поселка. Всего на праздник собираются потратить до 4,2 млн рублей. Предполагается, что в августе пройдет торжество для жителей поселка с концертом, дискотекой и мастер-классами, а также праздничный ужин на 75 персон.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру