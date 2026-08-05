Куликов обратился к председателю Верховного суда из-за снятия с выборов в ЗакС

Глава МО "Северный", кандидат на выборы в Государственную думу и Законодательное собрание Петербурга от партии "Новые люди" Юрий Куликов 5 августа опубликовал в соцсетях обращение к председателю Верховного суда Игорю Краснову. Муниципал попросил пересмотреть решение об отмене его регистрации на выборы в городской парламент.

"Апелляционная жалоба подана. Решение не вступило в законную силу. Я верю, что апелляционная инстанция исправит допущенную ошибку и не позволит создать прецедент, при котором политическую конкуренцию заменяют музыкальные алгоритмы и судебные иски", - написал в соцсетях Куликов.

Напомним, 28 июля Горсуд отменил решение о регистрации мундепа на выборы в Заксобрание по одномандатному округу, иск подал действующий депутат городского парламента и кандидат на выборы в ЗакС от "Зеленых" Михаил Амосов. Причиной для обращения в суд стал видеоролик в соцсетях Куликова, в котором муниципал использовал музыкальную композицию без указания источника. Как заявил истец, в видеоролике прослеживается нарушение законодательства об интеллектуальной собственности при проведении агитации.

Амосов и Куликов были выдвинуты по одномандатному округу №6. Муниципал по-прежнему числится в списке кандидатов на выборы от "Новых людей" по партийному списку. В обращении к председателю Верховного суда Куликов обвинил Амосова в борьбе с политической конкуренцией.

Куликов также добавил, что специалист не подтвердил тождественность музыкальных композиций в видеоролике, а правообладатель не заявлял о возможных нарушениях в использовании произведения.

Ранее Теризбирком отказал в регистрации кандидату на выборы в Заксобрание от партии "Яблоко" Марине Песляк. В конце июля Петербургская избирательная комиссия обязала ТИК повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидата. Накануне, 4 августа Теризбирком зарегистрировал Песляк на выборы в ЗакС. Она также собирается баллотироваться в городской парламент по одномандатному округу №6.

В сентябре петербуржцы выберут депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Кроме того, в МО "Новоизмайловское", МО "Оккервиль" и МО "Красненькая речка" запланированы дополнительные выборы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру