Путин присвоил Михаилу Ковальчуку звание Героя Труда

Президент Владимир Путин 4 августа подписал указ о присвоении главе Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку звания Героя Труда. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Звания Героя Труда Ковальчук удостоен с формулировкой "За особые заслуги в развитии отечественной науки и многолетнюю плодотворную работу".

Также глава государства наградил орденом Почета заслуженного мастера спорта и петербургского тренера по фигурному катанию Тамару Москвину. В указе президента отмечается, что ее наградили за "заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу".

В конце июля Путин также наградил брата Михаила Ковальчука, основного акционера и бывшего главу совета директоров банка "Россия" Юрия Ковальчука орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Михаилу Ковальчуку 79 лет. Он родился в Ленинграде в 1946 году. В 1970 году он окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. Работал в Москве в Институте кристаллографии имени Шубникова. В 1987 году возглавил в образовательном учреждении лабораторию рентгеновской оптики и синхротронного излучения. В 1998 году Ковальчук стал директором Института кристаллографии Российской академии наук. В 2005-2010 годах он был руководителем Российского научного центра "Курчатовский институт". С 2015 года он числится президентом НИЦ "Курчатовский институт". Помимо ордена Почета, Ковальчук является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Екатерина Гусева / Фото: Кремль