"Газпромнефть" отменила лимиты на топливо в Петербурге и Ленобласти

Сеть АЗС "Газпромнефть" сняла ограничения на продажу топлива в Петербурге и Ленинградской области, сообщил 4 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Автомобилисты могут заправить полный бак или приобрести необходимый объем горючего в канистры.

Также клиенты вновь могут оплачивать топливо после заправки. Проверить наличие нужного вида бензина на конкретной АЗС можно на интерактивной карте на сайте компании или в мобильном приложении.

Помимо Петербурга и Ленобласти, лимиты сняты в Московском регионе, а также в Омской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской и Кемеровской областях, Краснодарском крае, Татарстане и Чувашии.

Ограничения на продажу топлива начали вводить на отдельных АЗС Петербурга в середине июня. Тогда губернатор Александр Беглов заявлял, что дефицита топлива в городе нет, а запасы бензина на заправочных станциях и нефтебазах находятся под контролем. Спикер Законодательного собрания Александр Бельский также отмечал, что топлива в Петербурге хватает, несмотря на временные сложности.

В Ленобласти власти региона отмечали некритичный дефицит топлива. В конце июля губернатор Александр Дрозденко сообщил, что пик топливного кризиса пройден. На тот момент из 359 АЗС временно не работали 65, перебои с поставками бензина фиксировали в северо-восточных районах области.

Анастасия Гаркуша / Фото: ЗАКС.Ру