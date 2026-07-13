Бельский считает, что бензина в Петербурге хватает всем

Спикер Законодательного собрания Александр Бельский заявил 13 июля во время интервью на радио "Спутник", что не заметил сильного снижения автомобильного трафика на дорогах из-за ограничений на продажу топлива. Председатель городского парламента также предположил, что бензина в городе хватает всем жителям.

"Я всегда оцениваю глобальность проблемы по тому, что вижу на улице. На улице пока сильного снижения трафика я не вижу. Соответственно, сложности и проблемы есть, люди с ними справляются", - рассказал Бельский в беседе с журналистом.

Спикер Заксобрания отметил, что пробки в Петербурге не исчезли, хотя жители заправляются в меньших объемах, чем раньше. Также Бельский упомянул возможную продажу топлива в Петербурге и Ленобласти по номерам или qr-кодам. Власти регионов совместно работают над решением топливного вопроса, подчеркнул спикер городского парламента.

В конце июня губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что в городе нет дефицита топлива. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко, в свою очередь, сообщал, что в регионе наблюдается некритичный дефицит топлива. Проблема с поставками топлива в некоторые районы региона "скоро решится", обещал ранее Дрозденко.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру