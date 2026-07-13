"Фонтанка": Активиста Кострова задержали из-за ссылок на запрещенные соцсети

Главу "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова 13 июля задержали за распространение ссылок на запрещенные соцсети, сообщила "Фонтанка". По данным издания, активиста доставили в отдел полиции №2 в Адмиралтейском районе города.

Костров в соцсетях предположил, что его хотят привлечь к административной ответственности по статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП). Адвокат Кострова Ирина Баханович уточнила, что протокол на активиста могут составить "якобы за пост в одной запрещенной сети". Она добавила, что находится в отделе полиции с задержанным.

Костров намерен участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания от партии "Справедливая Россия" по первому одномандатному округу и в составе территориальной группы №2. В пресс-службе партии напомнили, что 18 июля - это последний день, когда одномандатники могут подать документы в территориальные избирательные комиссии.

На прошлой неделе, 10 июля, Смольнинский районный суд арестовал на 10 суток градозащитника Олега Мухина и депутата Заксобрания Ленинградской области от КПРФ Ивана Апостолевского за распространение ссылок на запрещенные соцсети. Обоих фигурантов привлекли к ответственности по статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП).

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру