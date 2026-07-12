Беглов поздравил петербуржцев с 321-й годовщиной основания Петергофа

Губернатор Александр Беглов 12 июля поздравил петербуржцев с 321-й годовщиной основания Петергофа. В обращении он назвал Петергоф одним из самых красивых малых городов России и рассказал о проектах по реставрации, благоустройству и развитию социальной инфраструктуры Петродворцового района.

"Сегодня Петергоф активно развивается, достойно сочетает роль важного научного и образовательного центра с активной трудовой жизнью, сохраняет уникальное культурное наследие", — приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Губернатор назвал Государственный музей-заповедник "Петергоф" самым посещаемым музеем страны. Он принимает в летний сезон свыше 5 млн туристов.

Беглов также перечислил реализованные в Петергофе проекты. По его словам, в городе отреставрировали казармы 148-го пехотного Каспийского полка, Манеж лейб-гвардии Уланского полка и Командирский дом, а до конца года планируется завершить восстановление собора святых апостолов Петра и Павла. В Петергофе также создали новые общественные пространства, благоустроили 50 внутриквартальных территорий и продолжают возводить Дом молодежи и Детскую школу искусств.

Петергоф впервые упомянут в походном журнале императора Петра Первого 321 год назад, в 1705 году. Город задумывался как резиденция царской семьи и "путевой двор" на южном берегу Финского залива. В 1714 году началось строительство Петергофа. Официальное открытие ансамбля состоялось 15 августа 1723 года. К этому времени на территории Петергофа были распланированы Нижний парк и Верхний сад, прорыт Морской канал, построены Верхние палаты, Большой каскад, дворец "Монплезир" и другие сооружения.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру