Бастрыкин заинтересовался состоянием дома на улице Стойкости

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту возможных нарушений прав жильцов дома на улице Стойкости в Кировском районе Петербурга, сообщили 11 июля в пресс-службе ведомства. Председатель Следкома заинтересовался проблемой после публикаций в интернете о неудовлетворительном состоянии жилого дома.

Как сообщили в пресс-службе СК, здание на улице Стойкости построили в 1974 году, в нем разрушаются кладка фасада, балконы и фундамент. Обращения в управляющую компанию не изменили ситуацию, заявили в ведомстве. Предполагается, что ремонт коммуникаций в доме пройдет в 2028 году.

"На протяжении длительного времени здание 1974 года постройки находится в непригодном состоянии: фундамент, балконы, кладка фасада и уличная пожарная лестница разрушаются, в несущих конструкциях образовались трещины, подвальное помещение из-за неисправности инженерных систем затоплено", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Предоставить доклад о результатах проверки нужно будет исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Артему Черненко.

В феврале 2026 года Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в школе №5 в Мурино. Там обвалились потолочные панели. Школьники и учителя не пострадали.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру