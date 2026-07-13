В Петербурге задержали активиста Ярослава Кострова

Лидера "Центрального района за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова 13 июля задержала полиция, рассказал он в соцсетях. В реготделении "Справедливой России" корреспонденту ЗАКС.Ру сообщили, что не располагают более подробной информацией об обстоятельствах задержания и сами сейчас выясняют детали произошедшего. Адвокат Ирина Баханович сообщила ЗАКС.Ру, что будет представлять интересы активиста.

- Мы держим ситуацию на контроле, - добавили в пресс-службе СР.

В социальных сетях представители партии предположили, что Кострова могут везти в один из отделов полиции Адмиралтейского района. По данным "Фонтанки", активиста привезли во второй отдел полиции. Причиной задержания могло стать распространение ссылок на запрещенные соцсети.

Активист выдвинут кандидатом в депутаты Законодательного собрания от "Справедливой России" по первому одномандатному округу и в составе территориальной группы №2. Представители партии напомнили, что 18 июля - последний день подачи документов одномандатников в территориальные избирательные комиссии.

Костров баллотировался в Заксобрание от партии "Справедливая Россия" в 2021 году, но не прошел в парламент.

Несколькими днями ранее, 9 июля, полицейские также задержали градозащитника Олега Мухина и депутата Заксобрания Ленобласти Ивана Апостолевского. Обоим вменяют демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП).

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру