Беглов и Бельский побывали на богослужении в День Петра и Павла

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский 12 июля посетили службу в Петропавловском соборе, приуроченную ко Дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Фотографиями с церемонии спикер городского парламента поделился в соцсетях.

"Особенные для Петербурга и дата, и место. [...] Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и душевной стойкости. Пусть в ваших домах всегда царят мир и уют", — написал Бельский.

На службе также присутствовал глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков. Церемонию в соборе провел глава Русской православной церкви патриарх Кирилл и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Беглов опубликовал к жителям Северной столицы поздравление ко Дню Петра и Павла. В обращении он назвал памятную дату значимым событием для Петербурга и пожелал горожанам благополучия, здоровья и успехов.

День Петра и Павла отмечается Русской православной церковью 12 июля. Он назван в честь апостолов, которые проповедовали христианскую веру. Апостол Петр считается покровителем императора Петра Великого и основанного им города Петербурга.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Бельский