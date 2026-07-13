Политик Борис Надеждин* сообщил о задержании

Сотрудники полиции 13 июля задержали политика Бориса Надеждина*, рассказал он в социальных сетях. По словам политика, его везут в отдел полиции в городе Долгопрудный Московской области. Причина задержания неизвестна.

Несколькими днями ранее, 10 июля Надеждина* признали иностранным агентом. По версии Минюста, он распространял недостоверную информацию об избирательной системе и призывал к участию в несогласованных акциях. Также в ведомстве упоминали, что политик высказывался против специальной военной операции на территории Украины.

Надеждин* в 1999-2003 годах был депутатом Государственной думы III созыва. Также входил в совет депутатов Долгопрудного Московской области в 2019-2024 годах. В 2024 году политик собирался участвовать в выборах президента России от партии "Гражданская инициатива", но ЦИК отказала ему в регистрации из-за большого количества недействительных подписей.

Также в понедельник, 13 июля в Петербурге полицейские задержали активиста Ярослава Кострова. По данным СМИ, причиной стало распространение ссылок на запрещенные соцсети. Ранее в городе по той же причине арестовали на 10 суток градозащитника Олега Мухина и депутата Заксобрания Ленобласти Ивана Апостолевского. Обоим вменили демонстрацию экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП).

* Минюст внес политика Бориса Надеждина в реестр иноагентов

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру