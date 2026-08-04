ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 4 августа 2026, 14:46

Лантратова и Агапитова взяли на контроль проверку центра лечения в Петербурге

фото ЗакС политика Лантратова и Агапитова взяли на контроль проверку центра лечения в Петербурге

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова совместно с петербургским омбудсменом Светланой Агапитовой направили в надзорные органы просьбу проверить информацию о возможном жестоком обращении с пациентами коммерческого реабилитационного центра в Петербурге, сообщила 4 августа Лантратова в соцсетях.

"Совместно с уполномоченным по правам человека в Петербурге Светланой Агапитовой взяли ситуацию на контроль. Направлено официальное обращение в надзорные органы с просьбой провести комплексную проверку изложенных обстоятельств", - написала Лантратова.

По словам Лантратовой, поводом для обращения стали публикации СМИ о предполагаемом насильственном помещении пациентов в реабилитационный центр и регулярных истязаниях под видом лечения. Бывшая пациентка учреждения утверждает, что у лечащихся забирали телефоны, лишали их сна и пищи, не давали связаться с родственниками, а также применяли к ним физическое насилие.

Лантратова заняла пост уполномоченного по правам человека весной 2026 года. В конце июня она встретилась с президентом Владимиром Путиным в новом статусе. Омбудсмен отчиталась о первых результатах работы, в частности, рассказала о поддержке маломобильных граждан и защите их избирательных прав. 

Анастасия Гаркуша / Фото: Кремль


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама Предвыборная агитация