Путин провел первую встречу с новым омбудсменом Лантратовой

Президент Владимир Путин 29 июня провел рабочую встречу с новым уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой, сообщила пресс-служба Кремля. Это первый разговор главы государства и омбудсмена после ее вступления в должность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Лантратова поблагодарила Путина за доверие и рассказала ему о проделанной работе.

"Прежде всего хочу поблагодарить вас за высокое доверие. Для меня это, конечно же, аванс, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы это доверие оправдать. Конечно, многому мне предстоит научиться, что-то уже удалось сделать", — цитируют Лантратову в пресс-службе Кремля.

Омбудсмен рассказала главе государства о встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой и подписании меморандума о сотрудничестве в области защиты прав избирателей на сентябрьских выборах. Это произошло в середине июня. По словам Лантратовой, приоритетным направлением работы станет поддержка маломобильных граждан, голосование на труднодоступных территориях и на дому.

Также она обсудила с Путиным поддержку участников специальной военной операции, обмен военнопленными и визит в Старобельск после атаки Вооруженных сил Украины на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета, случившегося в конце мая. При поддержке Минобороны и Министерства иностранных дел омбудсмен устроила приезд 50 зарубежных журналистов для освещения ситуации. Всего, по данным Лантратовой, с момента ее вступления в должность в аппарат уполномоченного по правам человека поступило свыше 14,7 тысяч обращений.

Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека в середине мая 2026 года. До этого она заседала в Государственной думе и представляла фракцию "Справедливая Россия". В 2025 году она возглавила думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В прошлом Лантратова входила в Совет по правам человека.

Екатерина Гусева / Фото: Кремль