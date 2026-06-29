В Петербурге построят центр испытания беспилотных трамваев

Центр для испытания беспилотных трамваев откроют в Петербурге на базе ГУП "Горэлектротранс", сообщили 29 июня в пресс-службе комитета по транспорту. Инициативу рассмотрели на заседании рабочей группы по развитию высокоавтоматизированных и робототехнических систем с участием главы предприятия Дениса Минкина. Предполагается, что строительство объекта будет стоить 1,5 млрд рублей. Сроки его открытия в пресс-службе не уточнили.

"Мы выступили с конкретным предложением задействовать нашу готовую площадку на Шаврова — там есть пути, рельсы, энергетика, контактный провод, стрелки и светофоры. По нашей оценке, если строить такой полигон с нуля, потребуется порядка 6 миллиардов рублей, а создание центра на нашей базе обойдется в 1,5 миллиарда", - заявил Минкин.

Представители комтранса также подчеркнули, что на площадке уже тестируются альтернативные системы навигации, устойчивые к сбоям спутниковых сигналов.

В апреле Смольный опубликовал постановление, согласно которому беспилотные трамваи запустят в пяти районах Петербурга. Специалисты установили границы четырех испытательных маршрутов. Предполагается, что беспилотные трамваи будут курсировать по городу под контролем водителя-испытателя.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру