Беспилотные трамваи появятся в пяти районах Петербурга

Трамваи беспилотного типа запустят в Выборгском, Кировском, Красносельском, Невском и Приморском районах Петербурга. Соответствующее постановление городского правительства опубликовано 24 апреля на сайте Смольного. Предполагается, что беспилотные трамваи станут ездить под контролем водителя-испытателя в салоне транспорта.

Для запуска автономных трамваев в городе ввели специальный экспериментальный правовой режим. Документ устанавливает границы четырех испытательных маршрутов. Так, новые трамваи поедут от кольца на улице Шаврова по проспекту Авиаконструкторов, улицам Оптиков, Стародеревенскую и Гаккелевскую до разворотного кольца у станции метро "Старая Деревня". Вторая зона проходит от трамвайного парка № 5 на Сердобольской улице через Большой Сампсониевский проспект, проспект Энгельса, Светлановскую площадь, улицу Ильюшина и проспект Испытателей.

Автономные трамваи начнут курсировать по третьему маршруту с улицы Грибакиных по улицам Бабушкина и Рабфаковская, проедут через проспект Обуховской Обороны, Шлиссельбургский проспект и Тепловозную улицу, после чего остановятся у площадки техобслуживания "Рыбацкое" на улице Дмитрия Устинова. Четвертый маршрут трамваев начинается от завода "Северная верфь", проходит через Кронштадтскую улицу и проспект Стачек, улицы Маршала Казакова и Десантников, а также Петергофское шоссе до разворотного кольца "ЛЭМЗ".

Испытания беспилотных трамваев проходят с 2024 года в Петербурге и Москве и рассчитаны на три года. В начале апреля 2026 года заместитель министра транспорта Константин Пашков заявил, что в 2026 году планируется принять закон, устанавливающий правила дорожного движения для беспилотного общественного транспорта. Также он сказал, что трамваи без водителя-испытателя начнут курсировать в городах России к 2030 году.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру