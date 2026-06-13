Беглов: Смольный обеспечит туристов бумажными картами во время сбоев интернета

Власти Петербурга начали принимать меры по обеспечению гостей Северной столицы стабильной работой интернета в период туристического сезона, заявил 13 июня губернатор Александр Беглов на интервью с ТАСС. По словам главы города, туристам предоставят не только интернет-сервисы и общегородские точки Wi-Fi, но и бумажные карты и путеводители.

"Такие меры уже принимаются. В павильонах Городского туристско-информационного бюро гостям расскажут о работе транспорта, дадут бумажные карты и путеводители, просто сориентируют. Сотрудники мобильной информационной службы Ask Me также раздают карты гражданам и отвечают на вопросы", — сказал Беглов (цитата по ТАСС).

Глава города добавил, что сейчас власти Петербурга отправили заявку на включение в "белые списки" туристского портала Visit Petersburg. В период туристического сезона будет работать городской контакт-центр, отвечающий на вопросы по телефону. Для россиян открыт чат-бот в национальном мессенджере MAX. Кроме того, для стабильной работы интернета и связи туристам предлагают воспользоваться общегородскими точками Wi-Fi, доступными в вестибюлях метро, парках, библиотеках, МФЦ и ряде общественных мест.

Петербуржцы регулярно отмечают сбои мобильного интернета. В период временных ограничений горожане сталкиваются с проблемами в отправке медиафайлов, использовании платежных систем, сайтов и других интернет-сервисов. Например, в последний раз Беглов предупреждал о снижении скорости мобильного интернета в последний день работы ПМЭФ - 6 июня. Ограничения вводили из-за атаки беспилотников.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру