Петербург подвергся атаке беспилотников

Утром 6 июня в Петербурге зафиксировали атаку БПЛА, сообщил губернатор Александр Беглов в соцсетях. Глава города рекомендовал горожанам не выходить на улицу, пока действует режим воздушной опасности. Об отмене угрозы БПЛА объявили в 09:52. Режим воздушной опасности длился примерно пять часов.

"В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета. О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно", - написал губернатор в соцсетях.

В администрации Кронштадтского района также заявили об атаке беспилотников. Вход на фестиваль "Паруса Кронштадта" закрыли до снятия режима воздушной опасности. Кронштадт закрыт за въезд и выезд, сообщил организатор перевозок. Движение автобусов по маршрутам №№ 1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207, 215 временно приостановлено.

Петербуржцы отмечают сбои в работе интернета. Судя по данным сервиса Downdetector, за сутки горожане оставили около 2,8 тысячи жалоб на проблемы с мобильным интернетом.

Утром 6 июня в аэропорту Пулково вводились ограничения на приемку и отправку рейсов. Меры принимались для обеспечения безопасности. Аэропорт начал работать в штатном режиме в 09:51.

Соседняя Ленинградская область утром 6 июня тоже подвергалась атаке БПЛА. Режим воздушной опасности в регионе длился с 03:59 до 10:15, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Всего в небе над Ленобластью сбили 144 беспилотника. Падение обломков зафиксировали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах региона. Произошло возгорание рядом с поселком Большая Ижора. Также возник пожар на объекте министерства обороны в Ломоносовском районе Ленобласти. По данным Дрозденко, разрушений не зафиксировали, никто не пострадал. Это одна из самых мощных атак БПЛА на регион со времен начала СВО на территории Украины.

В последний раз в Петербурге объявили режим воздушной опасности 3 июня, в первый день проведения Петербургского экономического форума. Тогда БПЛА ударили по объектам инфраструктуры в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. В результате атаки пострадали четыре человека.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру