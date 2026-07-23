КСП проверит все районные администрации и ГУЖА Петербурга

Контрольно-счетная палата проверит все 18 районных администраций и все городские жилищные агентства (ГУЖА) Петербурга, об этом ведомство сообщило 23 июля в социальных сетях. Ревизия коснется вопросов оплаты пользования жилых помещений из государственного фонда за последние 2,5 года.

"Контрольно-счетная палата Петербурга приступила к экспертно-аналитическому мероприятию по проверке правильности и своевременности начисления и взимания платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда", — рассказали в ведомстве.

В рамках проверки специалисты также оценят отражения дебиторской задолженности по источнику доходов в бюджетной и бухгалтерской отчетности. По ее итогам КСП оценит эффективность управления государственным жилищным фондом и представит предложения по повышению качества контроля за государственным жильем.

КСП регулярно организует проверки различных ведомств, учреждений и муниципалитетов города. Ранее Палата приступила к проверке расходования бюджетных средств в МО "Озеро Долгое" и МО "Правобережный" с 2024 по истекший период 2026 года. Общие расходы местных бюджетов за это время составили 493 млн рублей в "Озере Долгом" и более 547 млн рублей в "Правобережном".

В июле КСП также начала проверку использования более 21 млрд рублей, выделенных в 2024–2026 годах на развитие и содержание городских зеленых территорий. Проверка затронула комитет по благоустройству и ряд его подведомственных учреждений.

В начале лета КСП отчиталась об итогах проверки МО "Литейный округ". Там обнаружили нарушения при формировании начальной цены контрактов на работы по благоустройству, выборе поставщика и ведении планов-графиков закупок. Часть средств удалось вернуть в местный бюджет.

Алиса Ремнева / Фото: ЗАКС.Ру