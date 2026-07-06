КСП пришла с проверкой в МО "Озеро Долгое" и МО "Правобережный"

Специалисты Контрольно-счетной палаты Петербурга организовали проверку расходования бюджетных средств в МО "Озеро Долгое" и МО "Правобережный", сообщили 6 июля в пресс-службе ведомства. В ходе ревизии планируется изучить документацию за период 2024-2025 и истекший период 2026 года.

За последние 2,5 года суммарные расходы местного бюджета в "Озере Долгом" составили 493 млн рублей, отмечают в КСП. Расходы в "Правобережном" за тот же период превысили 547 млн рублей. При этом, как отмечается, в 2026 году муниципалитет получил 312 млн рублей на реализацию программы "Петербургские дворы", и это максимальное значение среди городских МО.

Сама программа предполагает создание новых общественных пространств, детских и спортивных площадок во дворах. До конца года в "Правобережном" должны обустроить пространства на улицах Ворошилова и Латышских Стрелков, а также на Товарищеском проспекте.

"По итогам проверок будут подготовлены отчеты с предложениями и рекомендациями, направленными на повышение эффективности использования бюджетных средств и качества муниципального управления", — добавили в КСП.

В середине июня КСП сообщала о результатах проверки МО "Поселок Солнечное" и МО "Морские ворота". В обоих случаях были обнаружены нарушения, при этом отчет по "Морским воротам" был направлен не только губернатору и председателю Законодательного собрания, но и в прокуратуру города.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру