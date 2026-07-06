Подростка подозревают в поджоге железнодорожного оборудования в Ленобласти

Сотрудники транспортной полиции по СЗФО задержали в Петербурге 14-летнего подростка по подозрению в поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции в Ленинградской области, сообщили 6 июля в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Несовершеннолетнему избрали меру пресечения в виде ограничения определенных действий.

Инцидент произошел рядом со станциями Мельничный ручей — Ржевка во Всеволожском районе Ленобласти. Как установили силовики, для поджога несовершеннолетний использовал легковоспламеняющуюся жидкость, купленную в строительном магазине.

Подросток якобы действовал по указке неустановленного куратора. Последний общался с несовершеннолетним через один из мессенджеров, утверждают полицейские. Санкция вменяемой подростку статьи предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Это не первый случай поджога железнодорожной инфраструктуры подростками за последние месяцы. В День России, 12 июня, несовершеннолетний 2012 года рождения поджег релейный шкаф и светофор на станции Ржевка — Пискаревка на Октябрьской железной дороге. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру