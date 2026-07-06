"Фонтанка": В СПбГУП начались увольнения сотрудников

В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) начали массово увольнять сотрудников, передает 6 июля "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники. По данным издания, в вузе увольняют работников административно-хозяйственных подразделений, научной библиотеки, а также ликвидируют издательство. В Университете профсоюзов сокращение штата объяснили укреплением финансово-экономического положения.

"Все процедуры соответствуют рекомендациям государственных органов и осуществляются при строгом соблюдении трудового законодательства", - цитирует издание пресс-службу университета.

Также представители вуза отметили, что информацию об увольнениях распространяют недоброжелатели. По их словам, финансовое положение университета остается стабильным.

В апреле "Ланта-банк" требовал признать СПбГУП банкротом. Как заявляли представители банка, вуз не выплатил долги по двум кредитам. Также "Ланта-банк" намеревался взыскать залоговое имущество тогдашнего ректора университета Александра Запесоцкого и его сына Юрия.

В сентябре 2025 года Генеральная прокуратура подала на СПбГУП иск об истребовании имущества вуза в собственность государства. Надзорное ведомство посчитало, что ректор Александр Запесоцкий использовал средства университета для личного обогащения. Требования прокуратуры удовлетворили. Запесоцкого отстранили от должности ректора, вместо него врио ректора стал директор Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгений Лубашев. В июне с вуза сняли обеспечительные меры и Запесоцкий вернулся на пост, но вскоре занял должность советника в Федерацию независимых профсоюзов в Москве. Ректором СПбГУП стала бывший проректор вуза Лариса Пасешникова.

Дарья Нехорошева