Ланта-банк просит суд признать ГУП банкротом

В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступил иск от московского Ланта-банка о признании Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов банкротом, обратил внимание "РБК Петербург" на данные с сайта суда. Иск зарегистрирован 9 апреля. В карточке дела не указана сумма претензий кредитора. В ближайшие дни арбитраж должен принять или отклонить иск банковской организации.

Неделю назад в Арбитражный суд Москвы также поступил иск о признании банкротом Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), учредителя СПбГУП. Оба заявления еще не приняты к производству.

Ранее представители Ланта-банка утверждали, что ГУП не выплатил долги по двум кредитам, а общая задолженность вуза в феврале 2026 года превысила 270 млн рублей. По информации кредитора, в 2024 году Ланта-банк выдал вузу кредит на 50 млн рублей со сроком погашения до декабря 2025 года, однако ГУП не выплатил деньги, а действующий на тот момент ректор университета Александр Запесоцкий не отреагировал на досудебное требование банка погасить долги. Кроме этого, банк потребовал досрочно выплатить кредит в размере 200 млн рублей.

В середине марта Ланта-банк подал иск о взыскании залогового имущества с бывшего ректора университета Запесоцкого и его сына Юрия. Банк планирует изъять у ответчиков две квартиры и пять нежилых помещений в счет невыплаченных денег по кредитам.

В сентябре 2025 года Генеральная прокуратура подала иск на Университет профсоюзов. По версии правоохранителей, Запесоцкий использовал деньги университета для личных целей. После этого суд отстранил его от должности ректора. Имущество учебного учреждения передали государству.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру