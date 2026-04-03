Суд в Петербурге арестовал женщину за проведение незаконного аборта

Выборгский районный суд Петербурга арестовал на месяц жительницу города, подозреваемую в незаконном проведении искусственного прерывания беременности, которое повлекло тяжкий вред здоровью (ч. 3 ст. 123 УК), сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своих соцсетях.

По версии следствия, фигурантка дела 27 марта провела искусственное прерывание беременности гражданке 1997 года рождения. У подозреваемой нет профильного образования. В результате такой процедуры "пациентке" причинен тяжкий вред здоровью.

Подозреваемую задержали 3 апреля. Она просила суд назначить меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

По статье о незаконном прерывании беременности, повлекшем смерть или тяжкий вред здоровью, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Как отмечает Лебедева, подобные дела – редкость для петербургской судебной практики.

