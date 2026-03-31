На активиста Виноградова составили протокол о дискредитации армии

В Калининский районный суд поступили материалы административного дела в отношении активиста и экс-кандидата в губернаторы Петербурга Александра Виноградова, передает MR7. На него составили протокол по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Санкция вменяемой ему статьи предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Само административное дело зарегистрировали в суде 25 марта.

По словам Виноградова, поводом для составления протокола стало название прямой трансляции, размещенной 24 февраля 2022 года на его странице в сети "ВКонтакте" и находящейся в открытом доступе для пользователей. Активист считает привлечение его к административной ответственности неправомерным, поскольку на момент публикации трансляции статья о дискредитации армии еще не действовала. MR7 уточняет, что в судебной практике подобные дела признаются длящимися правонарушениями. В таком случае ответственность наступает за сохранение и дальнейшее распространение материала.

Дата заседания по делу Виноградова еще не назначена. Рассматривать административное дело станет судья Люция Андреева, ранее уже выносившая решение по аналогичной статье в отношении активиста. Летом 2023 года суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии за две публикации, размещенные в марте 2022 года.

Виноградов известен борьбой с нелегальной уличной торговлей. Также он регулярно критикует городские власти в своих соцсетях. В 2024 году Виноградов баллотировался на пост губернатора Петербурга в статусе самовыдвиженца, однако не прошел муниципальный фильтр.

