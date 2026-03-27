Суд разрешил снос НИЦ на Хрустальной улице

Второй апелляционный суд общей юрисдикции Петербурга 26 марта снял обеспечительные меры, запрещающие снос здания научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии (НИЦ РВиА) на Хрустальной улице. Градозащитники сообщили, что суд также отказал истцам в признании незаконной экспертизы об отсутствии культурной ценности. Они уверены, что зданию угрожает снос в любое время с момента вынесения решения суда. Градозащитники пообещали обратиться к новому прокурору Петербурга Андрею Гуришеву.

Активисты ссылаются на статью об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия (ст. 243 УК РФ). Они считают, что формально снос НИЦ на Хрустальной улице незаконен, поскольку в комитет по госконтролю и охране памятников, отдел рассмотрения и организации историко-культурных экспертиз поступило новое заявление о выявлении здания в качестве объекта культурного наследия. Кроме того, девелопер "КВС", планирующий разместить на этом месте IT-кластер, еще не получил разрешение на строительство, поэтому снос здания нельзя осуществить без уведомления Госстройнадзора, утверждают противники сноса.

Градозащитники неоднократно пытались добиться признания НИЦ на Хрустальной улице памятником наследия. В середине марта суд по иску активистов запросил у Центрального государственного архива литературы и искусства Петербурга (ЦГАЛИ) документы о проекте здания и его архитекторе. Защитить НИЦ на Хрустальной улице пытались и представители Министерства культуры. В феврале 2026 года 20 экспертов министерства подписали обращение к президенту Владимиру Путину и главе Минкультуры Ольге Любимовой с просьбой защитить здание от сноса.

Здание НИЦ на Хрустальной улице построили в 1954 году по индивидуальному проекту. Демонтаж здания начался в январе 2023 года. После этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с домом на Хрустальной улице - ведомство предотвратило снос и опечатало технику.

