Суд запросил архивные документы о НИЦ на Хрустальной улице

В Петербурге 13 марта состоялось заседание Второго апелляционного суда по делу о сохранении здания научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии (НИЦ РВиА) на Хрустальной улице, передает MR7. Суд запросил у Центрального государственного архива литературы и искусства Петербурга (ЦГАЛИ) документы о проекте здания и его архитекторе. Этого требовали истцы, поскольку обнаружили в архиве сведения об авторе проекта здания и его исходные чертежи. Против изучения архива выступили сотрудники КГИОП, представители прокуратуры и застройщика "КВС". Следующее заседание суда по делу состоится 26 марта.

Перед этим суд приобщил к материалам дела экспертное заключение специалиста от девелопера "КВС" Дарьи Зайцевой. Во время предыдущего заседания она оценила историко-культурную ценность здания по балльной методике в 27 баллов. Для присвоения объекту статуса памятника муниципального значения требуется не менее 30 баллов. В своем заключении эксперт указала, что архитектурная ценность здания может представлять интерес в основном для узкого круга специалистов. Градозащитники с этим не согласились и заявили, что к процессу проявляют интерес многие жители Петербурга.

Здание НИЦ на Хрустальной улице построено в 1954 году по индивидуальному проекту. Сейчас активисты добиваются признания его памятником наследия. В январе 2023 года здание начали сносить, однако ситуация привлекла внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Позже Госстройнадзор заявил, что ведомство не предупредили о планируемом демонтаже. Сейчас зданию научно-исследовательского центра угрожает снос.

В феврале 2026 года 20 экспертов Министерства культуры подписали обращение к президенту Владимиру Путину и главе Минкультуры Ольге Любимовой с просьбой защитить от сноса здание НИЦ на Хрустальной улице.

