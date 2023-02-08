Госстройнадзор подтвердил незаконность сноса НИЦ РВиА на Хрустальной улице

Частичный снос петербургского здания Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии на Хрустальной улице, 1А, случившийся 4 января, осуществлялся без должного предупреждения чиновников. Об этом активистам из движения "Живой город" в официальном письме сообщили представители регионального управления Госстройнадзора. Скан документа опубликован в Telegram-канале градозащитников.

Чиновники рассказали, что уведомление о планах снести бывший институт строительная компания "КВС" прислала в ведомство только 11 января. Впрочем, к тому моменту разрушение здания уже неделю как было прервано сотрудниками Следственного комитета, а техника - опечатана. К вечеру 4 января дом успел серьезно пострадать.

Ранее чиновники из Госстройнадзора отвечали на вопросы относительно сноса НИЦ в социальных сетях. Из этого диалога следовало, что своевременного предупреждения о готовящихся работах служба не получала, тогда как застройщик еще до 9 января публично утверждал обратное.

Отметим, что "сталинское" здание нынешней зимой проходит экспертизу КГИОП: его могут признать региональным памятником. На период выявления признаков памятника демонтаж такого здания не допускается законодательством.