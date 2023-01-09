Госстройнадзор заявил, что не был предупрежден о сносе здания на Хрустальной улице

Петербургские градозащитники получили ответ от Госстройнадзора, посвященный остановленному сносу здания Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии на Хрустальной улице, 1А. Скандал разгорелся на новогодних праздниках.

Чиновники в своем ответе доложили, что не получали от застройщика, компании "КВС", уведомлений о планируемом сносе и предусмотренных для этого Градостроительным кодексом документов.

Между тем, активисты из движения "Живой город" указывают, что девелопер публично сообщал прямо противоположные сведения. Так, представители "КВС" заявляли, что КГИОП счел объект не представляющим историко-культурной ценности и что уведомление о сносе в Госстройнадзор ими направлялось.

"Тем, кто думает купить квартиру у этого застройщика (проекты "ЮгТаун", "Ясно.Янино", "Новое Сертолово" и др), очень рекомендуем хорошо подумать", - резюмируют активисты в своем Telegram-канале.

Напомним, на начавшийся 4 января снос дома на Хрустальной отреагировал глава СК Александр Бастрыкин, вскоре после чего работы были остановлены. В ноябре градозащитники обратились в КГИОП с просьбой признать "сталинское" здание НИЦ историческим памятником.