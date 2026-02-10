Эксперты Минкульта обратились к Путину для защиты здания НИЦ на Хрустальной

В общей сложности 20 экспертов Министерства культуры подписали обращение к президенту Владимиру Путину и главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой защитить от сноса здание Научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии на Хрустальной улице. Текст письма опубликовал 10 февраля градозащитный пресс-центр.

Подписанты выразили обеспокоенность в связи с возможностью утраты здания, которое они считают ценным памятником советской архитектуры середины XX века. Они напомнили, что здание строилось в послевоенные годы с целью укрепления обороноспособности страны, и предположили, что его разрушение "может быть квалифицировано как преступление" против искусства и памяти народа.

"Его [здания] строго выверенная, ясная и благородная архитектура — образец творческого развития классических форм дореволюционного зодчества, связующая нить между Санкт-Петербургом и Ленинградом", — отмечают эксперты.

Несмотря на попытку сноса, предпринятую ранее, в здании уцелели ценные интерьеры, отмечают авторы. Постройку можно восстановить с сохранением высокой степени подлинности, однако это идет вразрез с желаниями застройщика, заявили они и попросили включить здание в перечень выявленных объектов культурного наследия, а затем признать региональным памятником.

Здание на Хрустальной улице было построено в 1954 году в стиле сталинского неоклассицизма. В начале 2023 года начался демонтаж объекта, ситуация заинтересовала главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Спустя несколько часов работы были остановлены. Госстройнадзор заявил, что работы велись без предупреждения чиновников.

Андрей Казарлыга