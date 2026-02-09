ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Смольный передумал открывать магазин белорусских товаров в "Невском рынке"

Здание заброшенного Невского рынка на проспекте Обуховской Обороны может перейти в собственность Ленинградской области. Петербургские власти, посоветовавшись с представителями белорусского бизнеса, решили, что проект по адаптации здания для создания точки продаж продуктов из Союзного государства является "нецелесообразным". О будущем здания рассказали в администрации Невского района депутату Законодательного собрания Ольге Штанниковой. Копия письма, подписанного главой района Алексеем Гульчуком, есть в распоряжении ЗАКС.Ру. 

Вопрос о нецелесообразности создания "мультибрендового центра по продаже белорусских товаров" на базе Невского рынка обсуждался на заседании рабочей группы в конце ноября 2024 года. На нем присутствовал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и представители белорусского бизнеса. Через год после встречи губернатор Петербурга Александр Беглов выпустил поручение о возможной передаче здания властям Ленинградской области. С такой инициативой выступил глава региона Александр Дрозденко. Теперь этим вопросом занимаются комитет имущественных отношений и комитет по промышленной политике. 

Отметим, "мультибрендовый центр по продаже белорусских товаров" на площадке заброшенного Невского рынка – это давний проект Смольного. Договоренность с представителями Союзного государства достигли еще во время визита белорусской делегации в Петербург. В частности, тогда с чиновниками встречался чрезвычайный и полномочный пос Ресолпублики Беларусь. Кроме того, предполагалось, что на базе Невского рынка появится сервисный центр по обслуживанию белорусской техники. Подобная площадка, как рассказывали в Смольном, даст "импульс" партнерским отношениям Петербурга и Минска. 

Невский рынок построен в середине прошлого века в стиле модернизм. Длительное время здание заброшено. 

