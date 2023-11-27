На базе Невского рынка могут начать торговлю белорусскими товарами

Мультибрендовый центр белорусских товаров может открыться в Петербурге на базе Невского рынка, сообщили 27 ноября в администрации губернатора. Вопрос об этом поднимался на встрече главы города Александра Беглова и чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии Дмитрия Крутого.

По сообщению Беглова, в первом полугодии товарооборот между Петербургом и соседней страной вырос на 17 %, а объем поставок из нее увеличился почти на 40 %.

Отдельно коснулся губернатор вопроса использования Невского рынка. Он поблагодарил белорусскую сторону за "конкретные предложения" по открытию не его базе мультибрендового центра и заявил, что их изучением занимаются комитеты Смольного.

"По этому вопросу сформирована рабочая группа. Инвестор разработал финансовую модель и концепцию проекта. Эти предложения уже изучают наши профильные комитеты", — заявил градоначальник.

Также Беглов отметил сотрудничество Петербурга и Белоруссии в вопросе молодежной политики и патриотического воспитания, а заодно позвал блокадников из союзного государства поучаствовать в торжествах в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады, которое состоится в следующем году. Ранее аналогичные приглашения от него получили блокадники из Казахстана и Киргизии.

Фото: gov.spb.ru