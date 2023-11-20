Беглов позвал блокадников из Казахстана и Киргизии на торжества в честь 80-летия освобождения Ленинграда

В приуроченных к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады торжествах могут принять участие жители и защитники города из Казахстана и Киргизии, сообщил 20 ноября губернатор Александр Беглов. В своем традиционном выступлении по "Радио России" градоначальник сообщил, что уже пригласил блокадников из этих стран.

По словам Беглова, ранее он провел переговоры с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана Дауреном Абаевым. На территории этой страны планируется запуск производства инсулина в рамках сотрудничества с Петербургом. Также там налажен выпуск тракторов "Кировец", отметил градоначальник.

"Пригласил блокадников, проживающих в Казахстане, принять участие в торжествах в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", — продолжил Беглов рассказ. Из его слов следовало, что аналогичное приглашение он сделал и в беседе с зампредом правительства Киргизии Эдилем Байсаловым.

"Наши страны свято чтят память о годах Великой Отечественной войны. В боях за Ленинград пало более 4,5 тысяч воинов из Киргизской республики. На Пискаревском кладбище в память о них в 2010 году установлена мемориальная плита", — проинформировал Беглов.

Ранее стало известно о планах российского правительства выделить более трех миллиардов рублей на выплаты блокадникам к 80-летию освобождения Ленинграда, которое состоится в январе 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру