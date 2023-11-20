Кабмин потратит три миллиарда рублей на выплаты блокадникам

Российское правительство потратит более трех миллиардов рублей на выплаты ветеранам-блокадникам в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады, сообщили 20 ноября в пресс-службе кабмина. Средства должны перевести получателям в декабре 2023 года, следует из текста подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжения.

"Размер единовременной выплаты составит 50 тысяч рублей. Она предназначена как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии", — рассказали в правительстве.

Общая сумма предоставляемых средств превысит 3,015 миллиарда рублей. Предполагается, что их получателями станут около 60 тысяч человек, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

В октябре величину выплат из городского бюджета к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады утвердил губернатор Александр Беглов. В зависимости от категории получателя она составит пять или 10 тысяч рублей.

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