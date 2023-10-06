Беглов утвердил выплаты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады

Губернатор Александр Беглов подписал закон Петербурга о предоставлении единовременных выплат в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое состоится в 2024 году. Размер перечисляемых средств будет составлять пять или 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателя.

Деньги полагаются россиянам с регистрацией в Петербурге или же гражданам без определенного места жительства при условии подтверждения, что последним местом их регистрации был Петербург.

Выплаты в размере 10 тысяч рублей будут предоставляться инвалидам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, узникам фашистских концлагерей и жителям блокадного Ленинграда. По пять тысяч рублей получат вдовы или вдовцы инвалидов или участников ВОВ, а также родившиеся до 3 сентября 1945 года граждане, не подходящие ни под одну из указанных выше категорий.

Кроме того, по 10 тысяч рублей получат проживающие не в Петербурге россияне, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или медалью "За оборону Ленинграда".

Закон о выплатах в честь юбилея освобождения города от блокады был принят петербургским парламентом 20 сентября.

Фото: ЗАКС.Ру