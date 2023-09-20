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Новости 11:01

ЗакС принял в первом чтении законопроект о выплатах ко Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады

фото ЗакС политика ЗакС принял в первом чтении законопроект о выплатах ко Дню освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 20 сентября приняли за основу законопроект о единовременных выплатах петербуржцам к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Общий объем выплат составит 1,5 млрд рублей.

По 10 тысяч рублей получат инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также люди, родившиеся в период блокады Ленинграда с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Вдовы и вдовцы инвалидов и участников войны, а также родившиеся до 3 сентября 1945 года получат по 5 тысяч рублей. 

Еще законопроектом предусмотрены выплаты по 10 тысяч рублей гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или медалью "За оборону Ленинграда", проживающим в других регионах страны. 

Единовременные выплаты будут выплачиваться из бюджета Петербурга. Их не смогут получит те, кто имеет постоянное место жительство за рубежом. 

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда в размере 50 тысяч рублей. Деньги должны поступить до января 2024 года. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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