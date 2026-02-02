Петербургское "Яблоко" обратилось в ЮНЕСКО из-за планов постройки башен в Лахте

Глава петербургского "Яблока" Ольга Цепилова обратилась к директору Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазаре Элунду Ассомо в связи с планами строительства двух новых небоскребов в Лахте, сообщили 2 февраля в городском отделении партии. В обращении говорится о том, что в партии не поддерживают идею возведения новых башен.

"Яблочники" выступают категорически против планов строительства двух новых небоскребов, и просят учесть их позицию при составлении отчета мониторинговой миссии Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО", — заявили в партии.

Обращение было направлено в связи с визитом в Петербург делегации ЮНЕСКО и ИКОМОС, который состоялся на прошлой неделе. В "Яблоке" заявили, что встреча с мониторинговой миссией в городской администрации проходила без участия градозащитников и представителей партии. Партийцы высказывают опасения, что строительство двух новых небоскребов способно нарушить градостроительную традицию Петербурга, которая не предусматривает соседство вертикальных доминант. Это, в свою очередь, чревато искажением видов на исторический центр, говорится в документе.

Сейчас в Лахте стоит один небоскреб высотой 462 метра. "Газпром" хочет возвести рядом с ним еще две башни высотой 555 и 703 метра соответственно. В обновленных правилах землепользования и застройки на этом месте прописана зона с разрешенной высотой строительства от 300 метров и выше. Петербургские градозащитники, в свою очередь, выступают против появления двух новых небоскребов в городе.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру