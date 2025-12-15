Новые ПЗЗ получили одобрение Смольного

Новые правила землепользования и застройки утверждены в Петербурге 15 декабря по итогам рабочего совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства города, сообщили в Смольном. Это второй по важности градостроительный документ после Генерального плана, который определяет параметры застройки и регулирует использование городских земель.

"Обновление Правил — один из главных итогов работы строительного блока Петербурга в 2025 году", — заявил Беглов и подчеркнул важность обновленного документа для дальнейшей градостроительной деятельности.

В обновленных ПЗЗ появились новые рекреационные и производственные зоны, а также зона смешанной и общественно-деловой застройки. Среди прочего, документ позволяет размещать предприятия для научных исследований в жилых и общественно-деловых зонах. Общая площадь рекреационных зон в городе установлена в размере 30 % от всей территории города.

Среди прочего, документ вводит изменения допустимой высотности на участке поблизости от "Лахта Центра", где планируется возведение двух новых небоскребов. Там появится зона с допустимой высотностью 300 метров и выше.

При подготовке проекта ПЗЗ в Петербурге устроили общественные обсуждения, в ходе которых петербуржцы подали более трех тысяч предложений и замечаний. О том, что волновало горожан, ЗАКС.Ру писал отдельно. Поступившие предложения комиссия по землепользованию и застройке рассматривала до начала октября. Итоговый проект представили спустя полмесяца после этого.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного