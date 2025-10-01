В Петербурге закончили рассмотрение предложений к проекту изменений ПЗЗ

Комиссия по землепользованию и застройке завершила рассмотрение предложений, полученных во время общественных слушаний проекта обновленных Правил землепользования и застройки в Петербурге, сообщили 1 октября в аппарате вице-губернатора Николая Линченко. Всего в комитет по градостроительству и архитектуре поступило свыше трех тысяч обращений от петербуржцев на тему корректировки ПЗЗ.

"Комиссия завершила рассмотрение всех предложений и замечаний, поступивших в ходе общественных обсуждений по проекту ПЗЗ", — рассказали в аппарате Линченко.

На последнем заседании комиссия рассмотрела вопросы, связанные с территориальным зонированием и максимально допустимой высотой зданий в Василеостровском, Красногвардейском, Курортном и Приморском районах города. Также в повестке дня оказались вопросы по приведению проекта изменений ПЗЗ в соответствие с законодательством.

Доработанный проект изменений предстоит согласовать с петербургскими и федеральными властями. Ожидается, что изменения внесут в ПЗЗ до 26 декабря.

Рассмотрением предложений комиссия занималась с 24 июля. Ее возглавляет Линченко, чьим заместителем состоит глава КГА Юлия Киселева. В состав комиссии также входят городские чиновники и депутаты Законодательного собрания.

Общественные слушания по проекту изменений в ПЗЗ стартовали в Петербурге 1 апреля. Предложения от граждан принимались в течение недели с 9 по 15 августа как онлайн, так и в помещениях районных администраций. ЗАКС.Ру писал о том, как проходила процедура.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного